Экс-кандидат в президенты указала на неспособность Харрис стать лидером США

Вице-президент США Камала Харрис не способна стать президентом. Об этом 9 июля заявила экс-кандидат в главы страны Талси Гэббэрд.

По ее мнению, Харрис не была компетентна в роли вице-лидера, а при победе действующего президента Джо Байдена есть реальный шанс, что Харрис станет главой государства.

«Она станет верховным главнокомандующим для многих солдат, служащих в зонах конфликта. Эта перспектива должна ужасать всех американцев. Она не способна быть верховным главнокомандующим», — отметила Гэббэрд.

По ее мнению, это приведет к ситуации, как у Байдена. Гэббэрд указала на то, что все решения по внешней политике за него принимают шеф Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан, бывшая первая леди Хиллари Клинтон.

«Именно они принимают решения, которые подвели нас к порогу войны с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей и, как никогда, приблизили нас к ядерной войне», — добавила экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов.

Она подчеркнула, что эти же люди продолжат принимать решения, если Харрис станет президентом.

О том, что действующий глава Белого дома может выйти из президентской гонки, стали ходить активные разговоры после его дебатов 27 июня с экс-лидером Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии началась паника после выступления Байдена. Сам он заявил, что останется в гонке.

О возможной кандидатуре Камалы Харрис на пост высказался 7 июля член палаты представителей и Демократической партии Адам Шифф. По его мнению, она с большим отрывом может победить Трампа и стать «феноменальным президентом». Относительно перспектив Байдена он отметил, что тот сам должен решить судьбу своей кампании.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.