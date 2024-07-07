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Конгрессмен Шифф счел Харрис достойной заменой Байдену

Конгрессмен Шифф: Камала Харрис может победить Трампа на выборах президента
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Вице-президент США Камала Харрис с большим отрывом может победить экс-президента Дональда Трампа, однако действующий глава государства Джо Байден должен принять решение, останется ли он в качестве кандидата на этот пост на фоне негативной реакции однопартийцев на провальное выступление на дебатах. Об этом 7 июля в интервью телеканалу NBC News заявил член палаты представителей и Демократической партии США Адам Шифф.

Комментируя итоги опросов, которые показали, что Харрис победит Трампа, если заменит Байдена, Шифф сказал, что она станет «феноменальным президентом».

«Я думаю, что у нее есть опыт, суждение и лидерские способности, чтобы стать выдающимся президентом», — отметил политик.

Одновременно он подчеркнул, что Байден сам должен решить судьбу своей президентской кампании.

Президент должен понимать, что победит Трамп «с подавляющим перевесом» или «передать эстафету кому-то другому», заключил Шифф.

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5 июля сообщалось, что влиятельные спонсоры демократов, представители бизнеса и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек. В послании говорится, что США сейчас переживают знаменательный момент истории и действующему лидеру сейчас стоит «закрепить свое наследие, передав факел».

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечало, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

3 июля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы, однако это не повлечет за собой его выхода из предвыборной гонки.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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