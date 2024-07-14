CBS сообщил о смерти подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа

Подозреваемый в стрельбе на предвыборном митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания мертв. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает телеканал CBS.

«Секретная служба нейтрализовала подозреваемого после возможных выстрелов на митинге Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания», — говорится в сообщении телеканала в Х.

О гибели подозреваемого в стрельбе также сообщает The Washington Post.

«Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил, что погибли два человека, среди которых, по всей видимости, был стрелявший», — говорится в сообщении.

О выстрелах на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление Трампа транслировалось в прямом эфире. В соцсетях были опубликованы видео, как Дональд Трамп с окровавленным ухом поднял кулак, чтобы продемонстрировать, что он в порядке. Секретная служба США выясняет обстоятельства стрельбы.

Позже The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря Трампа заявила, что экс-президент в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении.

Корреспондент телеканала WTAE со ссылкой на окружного прокурора округа Батлер сообщил об одном погибшем при стрельбе на митинге.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.