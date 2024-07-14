Реклама
Прямой эфир
Мир
Замглавы Госдепа США Зея заявила о намерении укрепить сотрудничество с Арменией
Мир
В США уличили Зеленского в подрыве «великой битвы» Запада за демократию на Украине
Мир
Лукашенко намерен обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине
Армия
Корабли России и Китая провели учебные стрельбы на тренировке в Филиппинском море
Мир
Премьер Грузии заявил о реалистичности членства страны в ЕС к 2030 году
Мир
В Иране сообщили о задержании одного из главных организаторов теракта в Кермане
Мир
Представитель Трампа рассказал о его самочувствии после стрельбы на митинге
Общество
Шереметьево и «Аэрофлоту» поручили ускорить предполетные процедуры
Общество
Следователи назвали возможную причину конфликта со стрельбой в Санкт-Петербурге
Мир
В СМИ сообщили об одном погибшем при стрельбе на митинге Трампа
Мир
СМИ узнали об отказе всех бельгийских городов принимать матч с Израилем
Мир
Первый губернатор-демократ предложил Байдену покинуть президентскую гонку
Армия
Рядовой Задворных незаметно подобрался и разгромил огневую точку ВСУ
Происшествия
Стрельба произошла в Санкт-Петербурге после словесного конфликта
Армия
Саперы рассказали о плотном минировании ВСУ территорий при отступлении в зоне СВО
Мир
NYT указал на неработающие уловки по сокрытию состояния здоровья Байдена
Спорт
ФК «Зенит» победил «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России
Сюжет:

CBS сообщил о смерти подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа

CBS: подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа мертв
0
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подозреваемый в стрельбе на предвыборном митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания мертв. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает телеканал CBS.

«Секретная служба нейтрализовала подозреваемого после возможных выстрелов на митинге Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания», — говорится в сообщении телеканала в Х.

О гибели подозреваемого в стрельбе также сообщает The Washington Post.

«Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил, что погибли два человека, среди которых, по всей видимости, был стрелявший», — говорится в сообщении.

У дел Трампа: что меняет признание экс-президента США виновным в фальсификации документов
11 июля суд Нью-Йорка вынесет итоговое решение — в общей сложности бизнесмену грозит 136 лет тюрьмы

О выстрелах на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление Трампа транслировалось в прямом эфире. В соцсетях были опубликованы видео, как Дональд Трамп с окровавленным ухом поднял кулак, чтобы продемонстрировать, что он в порядке. Секретная служба США выясняет обстоятельства стрельбы.

Позже The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря Трампа заявила, что экс-президент в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении.

Корреспондент телеканала WTAE со ссылкой на окружного прокурора округа Батлер сообщил об одном погибшем при стрельбе на митинге.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024