В СМИ сообщили об одном погибшем при стрельбе на митинге Трампа
На митинге экс-президента США Дональда Трампа в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания, где раздались выстрелы, предположительно, погиб один человек. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает корреспондент телеканала WTAE Майк Валенте со ссылкой на окружного прокурора округа Батлер.
«Окружной прокурор округа Батлер сообщил мне, что, предположительно, погиб один человек», — написал он в соцсети Х.
Журналист добавил, что информации о стрелявшем на данный момент нет.
О выстрелах на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление Трампа транслировалось в прямом эфире. В соцсетях были опубликованы видео, как Дональд Трамп с окровавленным ухом поднял кулак, чтобы продемонстрировать, что он в порядке. Секретная служба США выясняет обстоятельства стрельбы.
В Белом доме в свою очередь сообщили, что президент США Джо Байден был поставлен в известность о ситуации со стрельбой в ходе выступления Трампа.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.