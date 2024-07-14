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Представитель Трампа рассказал о его самочувствии после стрельбы на митинге

NYT: представитель Трампа рассказал о его самочувствии после стрельбы на митинге
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Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
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Кандидат в президенты Соединенных Штатов, бывший глава Белого дома Дональд Трамп, который был вынужден прервать свое выступление в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания из-за прозвучавших выстрелов и полученного ранения уха, находится в хорошем самочувствии и проходит обследование в больнице. Об этом 13 июля сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря Трампа Стивена Чуна.

«Стивен Чун, представитель Трампа, заявил, что бывший президент Дональд Трамп «в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении». Он добавил, что Трамп «благодарит правоохранительные органы и службы экстренного реагирования за их быстрые действия во время этого отвратительного акта», ― пишет издание.

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Незадолго до этого Дональд Трамп был вынужден прервать свое выступление в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания из-за прозвучавших выстрелов. На кадрах можно увидеть, как экс-президент США резко пригнулся и спрятался за трибуну после начала стрельбы. Также в соцсетях были опубликованы видео, как Дональд Трамп с окровавленным ухом поднял кулак, чтобы продемонстрировать, что он в порядке.

По информации телеканала WTAE со ссылкой на окружного прокурора округа Батлер (штат Пенсильвания), в результате стрельбы, предположительно, погиб один человек.

Также в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден был поставлен в известность о ситуации со стрельбой в ходе выступления Трампа.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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