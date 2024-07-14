Байден заявил о возможности поговорить с Трампом в скором времени
Президент США Джо Байден выразил надежду, что ему удастся в скором времени поговорить с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом после случившейся стрельбы в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Об этом американский лидер заявил 13 июля в ходе обращения, транслировавшегося телеканалом C-SPAN.
«По всей видимости, у него [Трампа] всё хорошо. Я планирую поговорить с ним в ближайшее время, надеюсь, когда вернусь к телефону», ― сказал Байден.
Американский лидер добавил, что у него нет достаточной информации, чтобы подтвердить версию о покушении.
«У меня нет достаточно информации на этот счет. У меня есть мнение, но я не располагаю какими-либо фактами», ― подчеркнул Байден.
Также во время своего обращения президент заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой. Байден добавил, что молится за Трампа и его семью, а также за находившихся на митинге людей.
О выстрелах на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно незадолго до этого. Выступление баллотирующегося Трампа транслировалось в прямом эфире. По предварительной информации, экс-главу Белого дома ранили в ухо.
The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря Трампа заявила, что экс-президент в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении.
В СМИ сообщили об одном погибшем в результате случившегося. Чуть позже телеканал CBS заявил о смерти подозреваемого в стрельбе.