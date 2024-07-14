В результате стрельбы на митинге Трампа погиб зритель и были ранены еще двое

В результате инцидента со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) в субботу, 13 июля.

«Секретная служба США быстро отреагировала, приняв защитные меры, и бывший президент находится в безопасности, его состояние оценивается. Один зритель погиб, двое получили тяжелые ранения», — сказано в сообщении.

По словам Гульельми, было произведено несколько выстрелов в сторону сцены с возвышения за пределами места проведения митинга.

Кроме того, он подтвердил, что сотрудники Секретной службы США ликвидировали стрелявшего.

Ранее в СМИ сообщали об одном погибшем в результате случившегося. Чуть позже телеканал CBS заявил о смерти подозреваемого в стрельбе.

О выстрелах на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление баллотирующегося Трампа транслировалось в прямом эфире, который остановили после случившегося. В соцсетях были опубликованы видео, как Дональд Трамп с окровавленным ухом поднял кулак, чтобы продемонстрировать, что он в порядке. Позже он сам рассказал, что был ранен в правое ухо, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.

Тогда Гульельми сообщал, что служба работает над выяснением обстоятельств стрельбы. В свою очередь газета The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря Трампа Стивена Чунга сообщила, что экс-президент находится в хорошем самочувствии и проходит обследование в больнице.

Американский президент Джо Байден осудил подобные происшествия на политических митингах, так как, по его словам, в США нет места политически мотивированному насилию. Он порадовался тому, что Трамп жив и в безопасности.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.