Пашня Трампа: экс-глава Белого дома официально выдвинут кандидатом в президенты США

На съезде Республиканской партии, который проходит в Милуоки, Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США. В качестве вице-президента утвержден сенатор Джеймс Дэвид Вэнс. Несмотря на недавний инцидент с покушением на Трампа, меры безопасности на мероприятии не усилены. Это может сделать съезд привлекательной целью для экстремистов, нельзя исключить даже повторения попытки устранения Трампа, полагают эксперты. Экспертное сообщество и СМИ считают, что после неудачного покушения на митинге в Пенсильвании, шансы экс-президента победить на выборах возросли. Чего ожидать от съезда республиканцев — в материале «Известий».

Съезд Республиканской партии США

43-й национальный съезд Республиканской партии США стартовал 15 июля в Милуоки (штат Висконсин) и продлится четыре дня. Единым кандидатом от республиканцев для участия в предстоящих президентских выборах, заручившись поддержкой необходимого количества голосов, стал Дональд Трамп. Он получил 2265 голосов делегатов еще по итогам праймериз. 15 июля бывший глава государства также набрал необходимое число голосов участников съезда для официального выдвижения от партии.

Справка «Известий» Праймериз — это предварительное голосование или первый этап двухуровневой системы голосования, на котором от политической партии выбирается единый кандидат для участия в основной части выборов.

Помимо выдвижения экс-президента в качестве кандидата, на съезде будет утверждена политическая платформа республиканцев. Одной из ключевых интриг съезда считалось объявление Трампом имени будущего вице-президента. Им стал ярый республиканец Джеймс Дэвид Вэнс. Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что это назначение стало вполне логичным решением в нынешних условиях.

Республиканец Джеймс Дэвид Вэнс Фото: REUTERS/Gaelen Morse/File Photo

— В отличие от 2016 года, Трамп собирает команду единомышленников. Майк Пенс, его прошлый вице-президент таковым не был, а Вэнс в наибольшей степени считается его единомышленником из известных и влиятельных республиканцев-сенаторов. Это логично, что он выбрал именно Вэнса. Если вице-президентом будет трампист, то Республиканская партия сильно консолидируется вокруг Трампа, — отметил эксперт.

Напомним, что Вэнс ранее назвал «смешным» сосредоточение США на украинском конфликте. «Я должен быть с вами честным — мне всё равно, что происходит на Украине», — говорил, в частности, он. При этом, как пишут СМИ, венгерский премьер Виктор Орбан, который недавно побывал в Москве, Киеве и Пекине, именно Трампа видит в качестве возможного посредника в урегулировании украинского конфликта, если тот придет к власти.

В форуме принимают участие множество политических и общественных деятелей. Ожидается выступление спикера палаты представителей Майка Джонсона и лидера республиканского большинства в палате представителей конгресса США Стивена Скалиса. На съезд приглашен и один из ранее главных претендентов на республиканскую номинацию — губернатор Флориды Рон Десантис. Личное приглашение от Трампа выступить на съезде получила его бывшая соперница на праймериз и экс-постпред США при ООН Никки Хейли. Известный американский журналист Такер Карлсон также примет участие в мероприятии.

Покушение на Трампа и угроза безопасности

13 июля во время митинга в штате Пенсильвания на Дональда Трампа было совершено неудачное покушение. Бывший глава Белого дома получил легкое ранение: пуля задела верхнюю часть правого уха. В результате стрельбы погиб один человек, двое других получили ранения разной степени тяжести. Сотрудники службы безопасности США застрелили того, кто открыл огонь на митинге.

Фото: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Практически сразу после покушения Дональд Трамп прибыл в Нью-Джерси в сопровождении агентов Секретной службы США. Он провел ночь в своем частном гольф-клубе. И выложил пост в социальной сети Truth, где сообщил, что мероприятия на съезде партии в Милуоки пройдут по расписанию. Трамп выразил благодарность сотрудникам американской службы безопасности, назвав их действия «фантастическими».

«В связи со вчерашними ужасными событиями я собирался отложить поездку в Висконсин и на Республиканский национальный съезд на два дня, но решил, что не могу позволить «стрелку» или потенциальному убийце заставить меня изменить расписание или что-либо еще. Поэтому я отправляюсь в Милуоки, как и было запланировано, в 15:30. Сегодня. Спасибо!» — написал Дональд Трамп.

Действующий глава государства Джо Байден также отреагировал на события в Пенсильвании и заверил общественность в тщательном расследовании инцидента и в обеспечении безопасности республиканского кандидата.

— Трамп, бывший президент и претендент на роль кандидата от республиканцев, уже получил повышенные меры безопасности, и я поручил Секретной службе дополнительно предоставить ему все ресурсы, возможности и необходимые меры для обеспечения его безопасности, — заявил Байден во время специального обращения в Белом доме.

Ранее телеканал ABC News, ссылаясь на источник в американском истеблишменте, проинформировал общественность о том, что подход к обеспечению безопасности на нынешнем съезде будет пересмотрен. Однако позже в газете The Washington Post появилась новость, что республиканцы не будут усиливать меры безопасности во время мероприятия. Об этом изданию сообщила координатор по вопросам безопасности съезда от Секретной службы США Одри Гибсон-Киччино.

— Мы уверены в тех мерах безопасности, которые предусмотрены для этого съезда, и мы готовы к его проведению, — заявила она.

В свою очередь мэр Милуоки Кавальер Джонсон сообщил о возможности даже проносить огнестрельное оружие во внешний контур зоны проведения съезда.

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Ввиду того, что меры безопасности на форуме в Висконсине не будут усилены, он может сопровождаться рядом рисков, в частности потенциальными актами насилия и протестной активностью, полагают эксперты. Еще за неделю до съезда федеральные агентства предупреждали о том, что он может стать «привлекательной» целью для экстремистов. Во избежание беспорядков, протестующих уже успели выдворить за пределы комплекса. Но на Трампа снова могут совершить покушение, полагает доцент НИУ ВШЭ Михаил Миронюк.

— Однозначно да. Психов много, а вот системные игроки скорее всего дальше не будут ничего такого предпринимать. Думаю, что Служба безопасности теперь будет напрягаться, чтобы повторений не было. Они будут лучше работать, под чистки после выборов попадать совсем не хочется, — заметил эксперт.

Повторения попытки устранения Трампа не исключил и Дмитрий Суслов.

— Американское общество очень радикализировано. Демократы убедили свой электорат в том, что победа Трампа недопустима. Однако после случившегося охрана точно будет усилена, — считает он.

Общественная поддержка Трампа

Покушение на Дональда Трампа получило широкий общественный резонанс. Многие медийные личности, а также общественные и политические деятели выразили слова поддержки экс-президенту США. Свои комментарии оставили, в частности, лидеры ряда государств — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в этом году был ранен во время покушения.

Фото: REUTERS/Aaron Josefczyk

Американский предприниматель и богатейший человек мира Илон Маск также не остался в стороне. «Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление», — написал он в социальной сети X.

Официальный представитель МИД России назвала покушение на убийство президента традицией американской системы.

— В этой системе убийство президента, покушение на убийство президента являются, к сожалению, традицией, переходящей в норму, — заявила Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь заявил, что Москва всегда осуждала любые проявления насилия в ходе политической борьбы.

— Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью [США]. Но атмосфера, которая была этой администрацией создана в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка, — сообщил он журналистам.

Ранее Трамп заявил, что Байден позвонил ему после покушения и был «очень любезен». Кроме того, он допустил, что действующий президент может попросить минюст прекратить возбужденные против него дела.

Первого результата долго ждать не пришлось. 15 июля суд во Флориде закрыл дело против Трампа по ненадлежащему хранению секретных документов. Это было сделано на основании незаконного назначения спецпрокурора. Вскоре после этого Трамп призвал закрыть все остальные дела, в которых он фигурирует. «Отмена обвинительного заключения по незаконному делу во Флориде должна стать лишь первым шагом, за которым вскоре последует отмена всей охоты на ведьм», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Попытка ликвидации экс-президента существенно повысила его шансы на победу в грядущих выборах. По результатам опроса Polymarket, в победе Дональда Трампа за 113 дней до выборов уверены 71% респондентов, в то время как в Байдена верят лишь 17%. В опросе The New York Times, экс-президент обходит действующего главу государства на 2% — 47% против 45%. Стоит отметить, что Трамп лидировал во всех опросах общественного мнения и до покушения.

— Очень совпал очередной провал Байдена, очередная демонстрация его когнитивной немощи с покушением на Трампа. Оно очень сильно мобилизует электорат. Многие теперь пойдут на выборы осознавая, что их кандидата хотят устранить уже физически. Многие обвиняют администрацию Байдена и Секретную службу в случившемся, потому что они никак не могут оправдать тот факт, что именно администрация соорудила риторику ненависти, и именно она радикализировала противников Трампа. Байден называл его угрозой национальной безопасности США. В глазах республиканцев Трамп герой, мученик и жертва заговора. Это безусловно повысит его шансы на победу в предстоящих выборах. На фоне всей этой консолидации Демократическая партия выглядит жалко, — рассуждает Дмитрий Суслов.

Михаил Миронюк также уверен в том, что шанс Трампа на победу в ноябрьских выборах сейчас вырос.

— Думаю, что среди республиканцев и колеблющихся шансы однозначно увеличились, — считает эксперт.

На этом фоне демократы намерены ускорить выдвижение Байдена в президенты, сделав это 21 июля. Таким образом они хотят прекратить разговоры о его возможной замене после неудачных дебатов с Трампом. Но в СМИ всё чаще обсуждают возможность замены Байдена на его вице-президента — Камалу Харрис. Выборы президента США пройдут 5 ноября текущего года.