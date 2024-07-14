Пулевая буря: как покушение на Трампа повлияют на выборы в США

Покушение на Дональда Трампа может сплотить республиканцев и избирателей вокруг его фигуры, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, считают эксперты. 13 июля бывший американский лидер был ранен в ухо во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В него стрелял 20-летний Мэтью Крукс. Некоторые аналитики не исключают, что за попыткой убийства Трампа могут стоять его политические противники как из числа демократов, так и республиканцев. Покушение на Трампа способно еще сильнее поляризовать американское политическое сообщество. О попытке убийства 45-го президента США и особенностях предвыборной кампании в 2024 году — в материале «Известий».

Покушение на Трампа

Чем ближе ноябрьские выборы в США, тем нервозней общественно-политическая ситуация в стране. Вечером 13 июля во время предвыборного митинга в городе Батлер (штат Пенсильвания) было совершено покушение на Дональда Трампа. Тот рассказывал о необходимости усилить безопасность на южной границе США, когда раздались выстрелы. Политик схватился за правое ухо и опустился на пол трибуны. Покидая площадку мероприятия в окружении агентов Секретной службы, Трамп вскинул в воздух кулак, дав понять своим сторонникам, что он жив и с ним все хорошо.

Практически сразу он сообщил в соцсетях, что пуля пробила верхнюю часть правого уха. По словам экс-главы государства, он потерял много крови. Впрочем, уже через несколько часов Трамп уверенно спустился по трапу после прилета в Нью-Джерси, помахав журналистам. Кроме того, известно, что он примет участие в съезде Республиканской партии в городе Милуоки (штат Висконсин), на котором, как ожидается, его утвердят кандидатом на предстоящих выборах президента.

Во время стрельбы погиб один человек, находившийся на митинге, еще двое пострадали. Трамп поблагодарил правоохранительные органы за их оперативный ответ на стрельбу и выразил соболезнования семьям погибшего и раненого на митинге.

По данным ФБР, Трампа пытался убить 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Стрелок умер — его «нейтрализовали» сотрудники правоохранительных органов. Он был вооружен винтовкой AR-15 и находился на крыше постройки примерно в 120-150 м от сцены, где выступал Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Крукс в 2022 году окончил среднюю школу и был зарегистрированным республиканцем. Вместе с тем, в начале 2021 года он пожертвовал $15 группе, которая поддерживает демократов.

Не исключено, что одной из причин покушения могла стать позиция Трампа по украинскому вопросу. Трамп ранее заявлял, что Украина не сможет одержать победу в конфликте. Кроме того, 11 июля он провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с которым обсудил мир на Украине и возможность переговоров с Россией.

Днем 14 июля нападение на Трампа осудил президент США Джо Байден. О недопустимости политического насилия заявили руководители большинства европейских союзников США, а также лидеры Китая, Израиля, Индии, Украины, Канады, Армении, Индонезии, Турции и других стран.

Попытку убийства раскритиковали и в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва всегда осуждала любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Сторонним наблюдателям было очевидно, что после многочисленных попыток устранить Дональда Трампа с политической арены с использованием правовых инструментов (судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации) его жизнь оказалась в опасности, добавил он.

— Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью [США]. Но атмосфера, которая была этой администрацией создана в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка, — заявил Песков в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия не намерена вмешиваться в выборы президента США, а Владимир Путин не планирует телефонный разговор с Трампом.

Силовые методы как способ ведения предвыборной кампании в США

Первые признаки использования силовых методов в ходе предвыборной кампании наметились еще в начале 2024 года, когда между властями Техаса и администрацией США разгорелся конфликт из-за контроля над границей с Мексикой. Тогда сразу несколько американских штатов, которыми руководят губернаторы-республиканцы, направили свои вооруженные силы в Техас и предоставили его властям материальную поддержку. Американские СМИ охарактеризовали те события как «крошечную гражданскую войну», а жители штата даже публиковали в соцсетях призывы к отделению Техаса от США.

— Предвыборный цикл в США обещает быть очень нестабильным. Общественность возмущена, а Трамп усилил свою поддержку и поляризовал электорат. Экономика испытывает трудности, США плохо выглядят на международной арене, поддерживая проигрышные проекты на Украине и в Израиле, а нынешний президент крайне непопулярен и находится в маразме. Обе партии в отчаянии, а общество поляризовано, — заявил «Известиям» американский эксперт, главред журнала CovertAction Джереми Кузмаров.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что покушение на Трампа еще больше поляризует политическую ситуацию в США, а политическое насилие становится нормой нынешней кампании.

— Сегодня растет понимание того, что все вопросы должны решаться силовым образом. То, что происходит в Демократической партии, когда Байдена призывают снять кандидатуру в президенты США — это тоже, по сути, силовое решение проблемы, — заявил эксперт «Известиям».

Ранее The New York Times писала, что доноры Демократической партии заморозили $90 млн, потребовав от Байдена выйти из президентской гонки, уступив место более достойному кандидату. Имена спонсоров названы не были, но известно, что деньги должны были поступить пробайденовскому комитету политических действий Future Forward.

— Это пока использование «мягкой силы», но следующий шаг может стать более жестким. Ранее вице-президента США Камалу Харис призывали задействовать 25-ю поправку к конституции, которая определяет порядок осуществления полномочий президента при досрочном прекращении полномочий главы государства. А это, по сути, мини-госпереворот, — полагает он.

Эксперт не исключает возможность повторного покушения на Трампа. По мнению Владимира Васильева, в зоне риска и президент США Джо Байден, хотя его охрана гораздо сильнее. Вполне вероятно, что стрелок мог действовать под руководством политических противников Трампа — либо демократов, либо недовольных республиканцев, допустил аналитик.

— Покушение на Трампа укрепит его кандидатуру. Это укрепляет его имидж сильного человека и создает более резкий контраст с ослабевшим президентом Байденом. В последнее время Трамп предпринимает попытки отмежеваться от вопроса абортов и других более экстремистских элементов в своей партии, — сказал «Известиям» профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. — Если он мудр, он воспользуется случившимся, чтобы смягчить риторику и позиционировать себя как объединителя.

При этом хотя часть республиканцев остается по-прежнему недовольна выдвижением Дональда Трампа, степень сплоченности Республиканской партии вокруг него гораздо выше, чем демократов вокруг Джо Байдена. После провальных дебатов с Трампом, прошедших 27 июня, видные члены Демократической партии и ее спонсоры — публично и в частном порядке — призывают президента пересмотреть свое решение об участии в выборах.

Как будет развиваться ситуация

Американцам понадобилось всего несколько часов, чтобы распространить футболки в поддержку Трампа. Продукция с фотографией, где он поднимает в воздух кулак, уже на прилавках. Покушение на Трампа вероятно сильнее сплотит республиканцев и избирателей вокруг его фигуры, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Покушение, фактически поставившее Трампа в один ряд с таким американским президентом, как Рональд Рейган (в 1981 году в него стреляли 6 раз, он получил опасное ранение, но выжил, — «Известия»), может оказать решающее влияние на ход предвыборной гонки, уверен он.

— Покушение на Трампа, по сути, выносит его на новый уровень. Если до этого события он отличался от Байдена тем, что выглядел более живо и харизматично, теперь после покушения он превратился в сакральную жертву — мученика политической системы США, — сказал он «Известиям». — Без преувеличения это историческое событие — не на каждого кандидата в президенты США покушаются. Оно конечно консолидирует республиканский электорат и некоторых колеблющихся избирателей. И оно гарантирует не только выдвижение Трампа как кандидата от республиканцев, но и победу на выборах.

Впрочем, профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан полагает, что пока рано говорить о влиянии покушения на гарантированную победу Трампа на выборах.

— Пока слишком рано оценивать, как нападение повлияет на электорат. В настоящее время ходят слухи, что, по крайней мере в краткосрочной перспективе, Трамп заслужит сочувствие и, возможно, даже некоторую поддержку, проявив неповиновение в свете нападения, — сказал он «Известиям». — Расследование будет длительным и тщательным, чтобы выяснить, действовал ли стрелок в одиночку или был частью более широкого заговора, а также имел ли место политический мотив.

Выборы президента США намечены на 5 ноября. Согласно усредненным данным опросов, собранных порталом Real Clear Polling, Трамп обходит Байдена примерно на 2,9%. Опрос YouGov за начало июля дает ему преимущество в 3%, а Колледж Эмерсон — 4%.