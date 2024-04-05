Покушение на губернатора: главу Мурманской области Чибиса ранили ножом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение вечером в четверг, 4 апреля: после встречи с местными жителями в Апатитах на него напал мужчина с ножом. Главу региона доставили в больницу в тяжелом состоянии и прооперировали, он пришел в себя. Нападавшего задержали, по предварительным данным это 43-летний Александр Б. Свой поступок он объяснил «внутренним голосом». Подробнее о случившемся — в материале «Известий».

Нападение на мурманского губернатора: что случилось

Вечером 4 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис проводил встречу с жителями города Апатиты в ДК «Строитель». Встречу губернатор анонсировал в своих соцсетях за два дня до этого. Он приглашал на мероприятие жителей города и просил заранее подготовить вопросы.

На выходе из здания после мероприятия неизвестный мужчина напал на него с ножом и ранил в живот. Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов. Его тут же задержал охранник, сотрудник Росгвардии, применив табельное оружие. Ранение нападавшего позднее подтвердиди в СК РФ.

Глава региона смог сам дойти до машины, после чего его экстренно госпитализировали и прооперировали. Как сообщил министр здравоохранения по региону Дмитрий Панычев, Андрей Чибис находился в тяжелом состоянии, но врачи сделали всё необходимое для его спасения. Угрозы для жизни, по данным врачей, нет.

«Выполнены лапаротомия, ревизия, гемостаз, ушивание ран поврежденных органов. Ближайший послеоперационный период пациент будет находиться в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением», — пояснил он.

«На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», — добавил Telegram-каналу «112» главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрии Ширяев.

Утром в пятницу Андрей Чибис пришел в себя после операции и выложил видео в свой Telegram-канал. Он поблагодарил врачей за спасение и граждан за поддержку. «Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед», — сказал он в своем Telegram-канале.

Что известно о напавшем на губернатора Андрея Чибиса

По предварительным данным, покушение совершил Александр Б. 1981 года рождения — уроженец города Апатиты, который в данным момент живет в Санкт-Петербурге. Свой поступок он объяснил «внутренним голосом» и неприязнью к губернатору, хотя лично с ним знаком не был.

По данным СК, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легкого вреда здоровью.

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе изучаются круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая, говорится в сообщении ведомства.

Как узнал «112», Александр принимает серьезные препараты из-за сильных болей в спине и сейчас находится на больничном. Невролог прописал мужчине несколько лекарств, таблетки и уколы. Какие-то препараты он принял перед выходом из дома 4 апреля.

Ранее, по словам родственников, у Александра не было признаков психических расстройств, голосов он не слышал, на учетах не состоял. Что произошло, они не понимают.

Реакция на ранение губернатора Мурманкой области

Глава Следственного комитета СК РФ взял на контроль расследование нападения и поручил предоставить ему доклад о ходе следствия.

СК выясняет причины нападения на губернатора, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). «[Специалисты] работают на месте происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления», — говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении.

В квартире подозреваемого, которая находится в Санкт-Петербурге, прошел обыск.

Власти Мурманской области выразили благодарность местным жителям и всем неравнодушным людям за поддержку, оказанную раненному губернатору, сообщается в Telegram-канале ведомтсва.

«Уважаемые северяне и друзья Мурманской области, спасибо за слова поддержки, которые мы видим на личной странице Андрея Чибиса, в социальных сетях и в СМИ», ― сказано в сообщении.

Губернатор Мурманкой области: биография

Андрею Чибису 45 лет, он одился в Чебоксарах в 1979 году. Врио губернатора Мурманской области был назначен указом президента 21 марта 2019 года. На выборах главы региона 8 сентября 2019 года одержал победу в первом туре с результатом 60,07%. Срок полномочий Андрея Чибиса истекает в сентябре 2024 года.

В 2017-2018 годах обучался на первом потоке «Школы губернаторов» в Высшей школе государственного управления РАНХиГС. Занимал посты замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с 2013 по 2019 годы, одновременно он занимал с 2014 года должность главного государственного жилищного инспектора РФ.

Андрей Чибис регулярно проводит встречи с жителями Кольского полуострова, а информацию о них публикует в соцсетях. При его губернаторстве Мурманск вошел в число крупных городов России с благоприятной средой и с дискомфортным климатом, а Мурманская область стала одним из лидеров президентского проекта по капремонту школ.

Андрей Чибис женат, воспитывает двоих детей.