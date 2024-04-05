Глава СК РФ взял на контроль расследование нападения на губернатора Чибиса

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает 5 апреля Telegram-канал ведомства.

«Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области», ― сказано в публикации.

Нападение было совершено вечером в четверг, 4 апреля. На выходе из здания ДК «Строитель» после встречи в Апатитах с местными жителями Чибис был ранен в живот. Губернатора экстренно госпитализировали.

По информации регионального Управления Следственного комитета (СК) РФ, нападавший был задержан. До этого источник «Известий» сообщил, как напавший на губернатора Чибиса объяснил поступок. Мужчина не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как ударить ножом губернатора.

Главный врач Апатитско-Кировской центральной горбольницы Юрий Ширяев сообщил, что губернатор прооперирован и находится под наблюдением врачей. В больницу, где находится глава региона, направили бригаду специалистов, в составе которой глава минздрава Мурманской области.