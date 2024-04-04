Губернатор Мурманской области Чибис получил ножевое ранение
На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено покушение в четверг, 4 апреля. Вечером после встречи в Апатитах с местными жителями он был ранен в живот, рассказали «Известиям» в пресс-службе региона.
«На губернатора совершено вооруженное нападение. Ему нанесли ножевое ранение в живот. Нападавший задержан. Губернатор экстренно госпитализирован, на момент госпитализации находился в сознании, сам дошел до машины. Держится очень мужественно», — добавили в пресс-службе.
Вооруженное нападение произошло на выходе их здания ДК «Строитель». Там проходила встреча с жителями Апатитов, после которой на губернатора было совершено нападение.