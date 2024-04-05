Врачи оценили состояние губернатора Чибиса после ранения

Жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса угрозы нет. Он в реанимации после операции, врачи оценивают его состояние как тяжелое, рассказал «Известиям» главный врач Апатитско-Кировской центральной горбольницы Юрий Ширяев.

«На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», — сообщил медик.

В данный момент операция завершена, она длилась более часа. Дальнейшее лечение губернатора будет проходить под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в больницу, где находится губернатор, направили бригаду специалистов, в составе которой глава минздрава Мурманской области. В пресс-службе главы региона добавили, что сейчас жизни Чибиса ничего не угрожает.

«Угрозы для жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса нет», — сообщил представитель пресс-службы.

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено вечером в четверг, 4 апреля. На выходе из здания ДК «Строитель» после встречи в Апатитах с местными жителями он был ранен в живот. Губернатор был экстренно госпитализирован и на момент госпитализации находился в сознании, сам дошел до машины.

Сотрудники Следственного комитета (СК) России выясняют причины нападения мужчины с ножом на губернатора Мурманской области. Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления.