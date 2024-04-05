Следователи приступили к выяснению причин нападения на губернатора Чибиса

Сотрудники Следственного комитета (СК) России выясняют причины нападения мужчины с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следователи СК работают на месте происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления», — говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении.

Там же уточнили, что по первоначально полученным данным, покушение на губернатора Чибиса произошло сразу после его встречи с жителями города Апатиты. Глава региона получил ранение в живот. На момент госпитализации Чибис находился в сознании и сам дошел до машины.

«В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен», — уточнили в СК РФ.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, как напавший на губернатора Чибиса объяснил поступок. Мужчина не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как ударить ножом губернатора.