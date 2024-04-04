Источник «Известий» сообщил, как напавший на губернатора Чибиса объяснил поступок
Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчина задержан. Предварительно, это Александр Б. 1981 года рождения — уроженец города Апатиты. Свой поступок он объяснил «внутренним голосом».
Мужчину с ножом задержал охранник. Это подтверждает Telegram-канал «112», уточнив, что в момент задержания напавшего на губернатора ранили в ногу.
Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено вечером в четверг, 4 апреля. На выходе из здания ДК «Строитель» после встречи в Апатитах с местными жителями он был ранен в живот.
В пресс-службе региона сообщили, что губернатор экстренно госпитализирован, на момент госпитализации находился в сознании, сам дошел до машины.