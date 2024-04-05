В петербургской квартире напавшего на губернатора Чибиса прошли обыски

В квартире подозреваемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которая находится в Санкт-Петербурге, прошел обыск. Об этом сообщила с места событий корреспондент «Известий» Екатерина Моран в пятницу, 5 апреля.

У квартиры на восьмом этаже собрались сотрудники Следственного комитета (СК) РФ и полицейские. Для вскрытия входной двери на место были вызваны сотрудники МЧС по региону.

«Сейчас сотрудники МЧС вскрывают дверь, это слышно на всю лестничную клетку. После будет проводиться обыск в квартире», — пояснила журналист.

Нападение на губернатора Чибиса было совершено вечером в четверг, 4 апреля. На выходе из здания ДК «Строитель» после встречи в Апатитах с местными жителями Чибис был ранен ножом в живот. Губернатора экстренно госпитализировали.

Региональное управление Следственного комитета РФ заявило о задержании нападавшего. До этого источник «Известий» сообщил, как напавший на губернатора Чибиса объяснил поступок. Мужчина не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как ударить губернатора ножом.

Главный врач Апатитско-Кировской центральной горбольницы Юрий Ширяев сообщил, что губернатор прооперирован. В больницу, где находится глава региона, направили бригаду специалистов, в составе которой глава минздрава Мурманской области.

Позже, 5 апреля, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования нападения на губернатора.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев в тот же день сообщил, что губернатор находится в тяжелом состоянии, однако все необходимые медицинские процедуры, направленные на его спасение, выполнены.