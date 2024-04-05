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Глава регионального Минздрава рассказал о послеоперационном состоянии Чибиса

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Фото: t.me/opershtab_murmansk
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в тяжелом состоянии, однако все необходимые медицинские процедуры, направленные на его спасение, выполнены. Об этом сообщил министр здравоохранения по региону Дмитрий Панычев, его слова публикует Telegram-канал оперативного штаба Мурманской области в пятницу, 5 апреля.

«Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнены лапаротомия, ревизия, гемостаз, ушивание ран поврежденных органов. Ближайший послеоперационный период пациент находится в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением», — рассказал Панычев.

Нападение на губернатора Чибиса было совершено вечером в четверг, 4 апреля. На выходе из здания ДК «Строитель» после встречи в Апатитах с местными жителями Чибис был ранен в живот. Губернатора экстренно госпитализировали.

По информации регионального Управления Следственного комитета РФ, нападавший был задержан. До этого источник «Известий» сообщил, как напавший на губернатора Чибиса объяснил поступок. Мужчина не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как ударить ножом губернатора.

Главный врач Апатитско-Кировской центральной горбольницы Юрий Ширяев сообщил, что губернатор прооперирован. В больницу, где находится глава региона, направили бригаду специалистов, в составе которой глава Минздрава Мурманской области.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования нападения на губернатора.

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