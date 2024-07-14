Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп 13 июля выступал перед избирателями в штате Пенсильвания, во время речи в его сторону раздалось несколько выстрелов. Трамп быстро укрылся за трибуной, но всё же получил ранение в области правого уха, его окружила охрана . О том, что происходило на митинге республиканца и после него, — в материале «Известий».

Стрельба в США 13 июля 2024, что случилось

Стрельба на предвыборном митинге в Пенсильвании произошла 13 июля около 18:15. По данным очевидцев, прозвучало от шести до девяти выстрелов, в результате которых был ранен Дональд Трамп, один избиратель убит .

Кандидату в президенты от Республиканской партии и бывшему президенту США Дональду Трампу помогает Секретная служба после того, как во время предвыборного митинга в Батлере раздалась стрельба, 13 июля 2024 года Фото: REUTERS/Brendan McDermid Дональду Трампу помогает Секретная служба после того, как во время предвыборного митинга на выставке Butler Farm Show в Батлере раздалась стрельба, 13 июля 2024 года Фото: REUTERS/Brendan McDermid Дональд Трамп прикрыт агентами Секретной службы США на предвыборном митинге, 13 июля 2024 года Фото: AP/ Evan Vucci Сотрудники службы безопасности осматривают участок после того, как раздалась стрельба во время предвыборного митинга на выставке Butler Farm Show в Батлере 13 июля 2024 года Фото: REUTERS/Brendan McDermid Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп во время выстрелов, прозвучавших во время предвыборного митинга на выставке Butler Farm Show в Батлере, 13 июля 2024 года Фото: REUTERS/Brendan McDermid Люди во время стрельбы на предвыборном митинге, 13 июля 2024 года Фото: AP/Evan Vucci

Когда стрельба затихла, Трамп, которого прикрыли агенты Секретной службы, поднял вверх руку, зажатую в кулак, и несколько раз выкрикнул: «Боритесь!», после чего его увели со сцены. Сразу затем кортеж Трампа направился в местную больницу, где экс-президент провел несколько часов. Позже он написал в соцсети Truth Social, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха.

Что известно о стрелявшем в Трампа

Секретная служба официально заявила, что стрелок произвел несколько выстрелов, находясь на возвышенности неподалеку от места митинга. Также она подтвердила, что один зритель погиб, еще двое получили ранения и в данный момент находятся в критическом состоянии в больнице.

Подозреваемый в стрельбе ликвидирован. Как сообщает ФБР, стрелок — 20-летний Томас Мэтью Крукс. В Сети распространяется записанное ранее видео, в котором он рассказывает о том, как ненавидит республиканцев и Трампа.

Фото: AP/Evan Vucci

Окружной прокурор Батлера Ричард Голдингер рассказал, что стрелок находился в здании, прилегающем к месту проведения митинга, однако за пределами охраняемой зоны. Как следствие, он не проходил через рамки металлоискателей.

По информации полиции штата, он действовал в одиночку. Телекомпания NBC со ссылкой на американских чиновников добавила, что, по предварительным данным, связей за рубежом у стрелка не было.

Между тем BBC опубликовало интервью с одним из очевидцев, который рассказал о том, что за несколько минут до нападения люди сообщили полиции и сотрудникам Секретной службы о подозрительном человеке, однако их сообщения были проигнорированы.

Кроме того, отмечается, что стрелок, вероятно, был вооружен винтовкой Colt AR-15 и ему удалось расстрелять почти весь магазин. И только после этого он был ликвидирован.

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер заявил, что его комиссия начнет расследование произошедшего. Как сообщил конгрессмен, он уже связался с Секретной службой и попросил ее директора явиться на слушание и отчитаться о ходе расследования.

Байден о покушении на Трампа

Об инциденте немедленно проинформировали президента США Джо Байдена, он немедленно вылетел в Вашингтон, после чего его пресс-служба опубликовала обращение. «В Америке нет места подобному насилию. Мы должны объединиться как единая нация, чтобы осудить этот акт», ― гласит заявление президента США, опубликованное на сайте Белого дома. Стало известно, что Байден пообщался с Трампом, а также с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и мэром округа Батлер, где произошла стрельба, Бобом Дэндоем. Также президент выступил с заявлением:

«Суть в том, что митинг Трампа... должен был пройти мирно, без каких-либо проблем. Но мысль о том, что в Америке существует политическое насилие, подобное этому, просто неслыханна, неуместна. Все должны осудить это. Все», — подчеркнул Байден, отметив, что не может подтвердить, что случившееся было покушением. Также он заявил, что Трамп чувствует себя хорошо.

Люди возле Башни Трампа после выстрелов на предвыборном митинге, 13 июля 2024 Фото: REUTERS/David Dee Delgado

С осуждением произошедшего выступили многие члены аппарата Белого дома, конгрессмены, политики : генеральный прокурор Меррик Гарланд, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, Билл и Хиллари Клинтон. Барак Обама и Джордж Буш выразили радость, что Трамп не сильно пострадал.

В свою очередь, Илон Маск заявил, что полностью поддерживает Трампа, и сообщил, что его самого несколько раз за последние восемь месяцев пытались убить.

Когда выборы в США: кандидаты

Стрельба произошла накануне съезда Национального комитета Республиканской партии. Его начало запланировано на воскресенье, 14 июля, 15 июля к нему должен присоединиться Дональд Трамп. На этом съезде планируется объявить его официальным кандидатом от партии на президентских выборах.

Республиканская партия совместно с предвыборным штабом Трампа выпустила заявление, подчеркнув, что кандидат чувствует себя хорошо и, как и было запланировано, вскоре присоединится к съезду: «Как кандидат от нашей партии президент Трамп продолжит делиться своим видением того, как сделать Америку снова великой».

Дональд Трамп – младший вскоре после стрельбы заявил, что поговорил с отцом и он «в отличном настроении».

Фото: AP/Gene J. Puskar

«Только что разговаривал со своим отцом по телефону, и он в отличном настроении. Он никогда не прекратит борьбу за спасение Америки, независимо от того, что леворадикальные силы будут ему противопоставлять», — отметил он.

Расследование покушения перешло в ФБР, а руководство Секретной службы вызвано в конгресс. Спикер палаты представителей Майк Джонсон пообещал провести «полное расследование» стрельбы в Пенсильвании.

«Мы как можно скорее пригласим директора Секретной службы Кимберли Читл и других соответствующих должностных лиц из министерства национальной безопасности и ФБР на слушания в наших комитетах», — заявил он в соцсети X.

Стрельба в Трампа: что говорят Орбан, Нетаньяху, Стармер и другие

На протяжении ночи и утра поступает реакция мировых лидеров на покушение на кандидата. Свою поддержку и осуждение действий преступника уже высказали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер Венгрии Виктор Орбан, индийский премьер Нарендра Моди, новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Мы должны решительно противостоять любой форме насилия, бросающей вызов демократии. Молюсь за скорейшее выздоровление бывшего президента Трампа», — заявил Кисида в соцсети X. Предыдущий глава правительства его страны Синдзо Абэ был убит на митинге в 2022 году.

Кандидат в президенты от республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп во время выстрелов на предвыборном митинге в Батлере, 13 июля 2024 Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Виктор Орбан, который встречался с Трампом в штате Флорида всего пару дней назад, выразил поддержку республиканцу. «Мои мысли и молитвы с президентом Трампом в эти мрачные часы», — написал глава правительства в соцсети X.

Кир Стармер заявил, что он «потрясен шокирующими сценами» стрельбы по Трампу.



Сторонники и однопартийцы Трампа были менее сдержаны в своих комментариях. «Сегодняшнее событие не просто единичный случай, — заявил сенатор и наиболее вероятный кандидат от республиканцев на пост вице-президента Джей Ди Вэнс. — Главный тезис кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой. Эта риторика привела непосредственно к покушению на президента Трампа».

Новостные кадры стрельбы в пресс-центре Белого дома, 13 июля 2024 Фото: REUTERS/Nathan Howard

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после покушения на Трампа напомнила, что в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.

«Ровно два месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты», — написала дипломат в Telegram.