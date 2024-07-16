Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где 16–17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Делегация во главе с Сергеем Лавровым прибыла в НЙ для участия в заседаниях Совбеза ООН в рамках российского председательства», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее, 8 июля, МИД РФ уточнило, что просьбы о встрече с Лавровым на полях СБ ООН в Нью-Йорке будут рассмотрены.

О том, что глава МИД примет участие 16–17 июля в заседаниях СБ ООН, сообщалось 1 июля. Под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них будет председательствовать Лавров.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия привержена своим обязательствам в СБ ООН и в рамках ее председательства предстоит большая работа. Отвечая на вопрос о возможности за месяц вывести организацию в русло объективности, Песков указал на то, что за четыре недели это сделать сложно, учитывая конфронтационную атмосферу, которая сложилась между РФ и рядом стран.