МИД рассмотрит просьбы о встречах с Лавровым от участников заседаний СБ ООН

Инициативы о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который посетит Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности (СБ) ООН в этом месяце, будут внимательно рассмотрены. Об этом 8 июля заявил журналистам замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.

Он напомнил, что РФ осуществляет председательство в СБ ООН с 1 июля. В связи с этим, Лавров отправится в Нью-Йорк для участия в двух заседаниях — 16 июля пройдут открытые дебаты министерского уровня на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства», 17 числа — открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

«Сейчас поступает информация, что те, кто хотел бы принимать участие в этих мероприятиях, могут быть заинтересованы во встрече с министром. Все эти просьбы будут внимательно рассмотрены», — подчеркнул он.

О том, что глава МИД примет участие 16–17 июля в заседаниях СБ ООН, сообщалось 1 июля. Под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них будет председательствовать Лавров.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия привержена своим обязательствам в СБ ООН и в рамках ее председательства предстоит большая работа. Отвечая на вопрос о возможности за месяц вывести организацию в русло объективности, Песков указал на то, что за четыре недели это сделать сложно, учитывая конфронтационную атмосферу, которая сложилась между РФ и рядом стран.