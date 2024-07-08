Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Мир
СМИ назвали геополитическим сигналом визит премьера Индии в РФ
Политика
Политолог оценила итоги парламентских выборов во Франции
Общество
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 18,5 млн человек
Мир
Украина и Польша подписали соглашение по безопасности
Мир
Премьер Индии Моди прибыл в Москву с официальным визитом
Общество
Путин заявил о важности показа и гордости достижениями России
Мир
ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться в центральный район анклава
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП с автобусом и «КамАЗом» под Красноярском
Армия
ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и обслуживавших их иностранных специалистов
Экономика
РФПИ инвестирует в производство в России изделий для гемодиализа Polymed
Мир
В МИД Ирана предложили объединить платежные системы стран — участниц БРИКС
Мир
На Тайване депутаты подрались резиновой курицей из-за поправок к закону
Политика
Политолог указал на попытки ЕС помешать Орбану в стремлении разрешить конфликт
Авто
За выходные в России произошло 653 ДТП
Общество
В суд поступил иск на фирму блогера Гасанова на сумму 10 млн рублей
Политика
Военный эксперт посоветовал Украине не ждать приглашения в НАТО на ближайшем саммите

МИД рассмотрит просьбы о встречах с Лавровым от участников заседаний СБ ООН

МИД: просьбы о встрече с Лавровым на полях СБ ООН в Нью-Йорке будут рассмотрены
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инициативы о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который посетит Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности (СБ) ООН в этом месяце, будут внимательно рассмотрены. Об этом 8 июля заявил журналистам замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.

Он напомнил, что РФ осуществляет председательство в СБ ООН с 1 июля. В связи с этим, Лавров отправится в Нью-Йорк для участия в двух заседаниях — 16 июля пройдут открытые дебаты министерского уровня на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства», 17 числа — открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

«Сейчас поступает информация, что те, кто хотел бы принимать участие в этих мероприятиях, могут быть заинтересованы во встрече с министром. Все эти просьбы будут внимательно рассмотрены», — подчеркнул он.

«Мысли вернуться в Совет Европы просто не возникает, это невозможно»
Глава департамента МИД РФ Григорий Лукьянцев — о нарушениях в организации и партнерах России в сфере защиты прав человека

О том, что глава МИД примет участие 16–17 июля в заседаниях СБ ООН, сообщалось 1 июля. Под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них будет председательствовать Лавров.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия привержена своим обязательствам в СБ ООН и в рамках ее председательства предстоит большая работа. Отвечая на вопрос о возможности за месяц вывести организацию в русло объективности, Песков указал на то, что за четыре недели это сделать сложно, учитывая конфронтационную атмосферу, которая сложилась между РФ и рядом стран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024