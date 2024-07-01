В Кремле заявили о приверженности России своим обязательствам в Совбезе ООН
РФ привержена своим обязательствам, предстоит большая работа в Совбезе ООН, сообщил 1 июля журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал председательство России в СБ ООН, которое продлится месяц.
«РФ всегда привержена всем своим обязательствам, занимает ответственную позицию и призывает к этому все другие страны», — указал пресс-секретарь президента РФ.
Отвечая на вопрос, удастся ли за месяц вывести организацию в русло объективности, Песков ответил, что за четыре недели это сделать сложно, учитывая конфронтационную атмосферу, которая сложилась между Россией и рядом стран.
Председательство в СБ ООН 1 июля перешло к России. В последний раз РФ координировала работу организации в апреле 2023 года.
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