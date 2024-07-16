Хуситы заявили об атаке на три судна в Красном и Средиземном морях

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» за сутки провели операции суммарно против трех судов в Красном и Средиземном морях, одна из них велась совместно с иракскими шиитскими группировками. Об этом 15 июля заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

«Судно Bentley подверглось атаке в Красном море с использованием катеров, беспилотников и баллистических ракет, а также нефтяной танкер Chios Lion, который был атакован с помощью беспилотных катеров. Оба судна нарушили запрет на вхождение в порты оккупированной Палестины. В результате совместной операции с «Исламским сопротивлением Ирака» была проведена операция против судна Olvia в Средиземном море с точным поражением цели», — приводит его слова телеканал Al Masirah.

При этом управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) сообщило о двух нападениях на торговые суда у берегов йеменского порта Ходейда в Красном море, которые не привели к их повреждениям.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что движение «Ансар Аллах» дважды атаковало танкер Chrysalis в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб. По словам Сариа, судно нарушило запрет на заход в порты оккупированной Палестины.

30 июня йеменские хуситы атаковали судно под флагом Либерии беспилотным катером. Удар был нанесен беспилотным катером «Туфан-Разрушитель».

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.