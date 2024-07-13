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Хуситы дважды атаковали судно Chrysalis в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб

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Фото: Global Look Press/Osamah Yahya
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Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) дважды атаковало танкер Chrysalis в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб. Об этом 12 июля заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа.

По словам спикера, судно нарушило запрет на заход в порты оккупированной Палестины. Обстрелы производились с использованием баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О повреждениях танкера неизвестно.

«Судно Chrysalis было атаковано дважды: первый раз в Красном море, а второй раз в Баб-эль-Мандебском проливе, с использованием нескольких баллистических и морских ракет и беспилотников», — заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По данным сервиса Marinetraffic, зарегистрированный в Греции танкер Chrysalis под флагом Либерии следует в порт Сикка, расположенный в Индии.

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Ранее, 30 июня, йеменские хуситы атаковали судно под флагом Либерии беспилотным катером. Удар был нанесен беспилотным катером «Туфан-Разрушитель».

До этого, 24 июня, сообщалось, что йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали два коммерческих суда — балкер Transworld Navigator в Красном море и танкер Stolt Sequoia в Индийском океане. Уточнялось, что балкер Transworld Navigator был атакован надводным безэкипажным катером, а танкер Stolt Sequoia подвергся удару крылатых ракет.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

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