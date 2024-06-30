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Йеменские хуситы атаковали судно под флагом Либерии беспилотным катером
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Йеменские хуситы атаковали судно под флагом Либерии беспилотным катером

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Фото: Global Look Press/dpa/Osamah Yahya
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Судно Transworld Navigator, идущее под флагом Либерии, было атаковано йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах» с помощью катера-беспилотника «Туфан» их собственного производства. Об этом военная пресс-служба движения сообщила 30 июня в своем Telegram-канале.

«Кадры с места нападения йеменских Вооруженных сил на корабль Transworld Navigator, принадлежащий одной из компаний, нарушивших решение о запрете судам заходить в порты оккупированной Палестины. 23 июня 2024 года», — говорится в подписи пресс-службы к кадрам атаки.

В сообщениях пресс-службы утверждается, что удар был нанесен беспилотным катером «Туфан-Разрушитель», который хуситы разработали самостоятельно.

По данным сервиса MarineTraffic, Transworld Navigator — судно-балкер (предназначено для перевозки сыпучих грузов) длиной 292 м, оно идет под флагом Либерии и, по данным на 30 июня, стоит на якоре близ Суэцкого канала в Красном море.

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Ранее, 28 июня, хуситы заявили, что атаковали нефтяной танкер Delonix и корабль Ioannis в Красном море, а танкер Waler и судно Johannes Maersk в Средиземном. Представитель движения Яхья Сариа уточнил, что для атаки на Delonix были использованы баллистические ракеты. Корабль Johannes Maersk, по словам Сариа, был атакован из-за того, что его компания-собственник Maersk находится в числе наиболее активных сторонников Израиля.

26 июня хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому судну в Аравийском море. Сариа сообщил, что примененное тогда оружие способно поражать цели на большом расстоянии и обладает передовыми характеристиками.

До этого, 1 июня, Сариа сообщил об очередном ударе по американскому авианосцу Dwight D. Eisenhower («Дуайт Д. Эйзенхауэр») в Красном море.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

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