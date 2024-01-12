Байден назвал оборонительной атаку на хуситов в Йемене

Удар США и Великобритании по контролируемым хуситами территориям Йемена носит оборонительный характер. Об этом заявил президент США Джо Байден в среду, 11 января, его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Сегодняшние оборонительные действия последовали за этой обширной дипломатической кампанией и эскалацией нападений повстанцев-хуситов на торговые суда», — сообщил он.

По словам Байдена, эта атака явилась сигналом для противника, показывающим, что США и страны-союзники не потерпят нападений на корабли в Красном море, препятствующих судоходству и торговле через морские пути.

«Я без колебаний предприму дальнейшие меры по защите нашего народа и свободного потока международной торговли, если это необходимо», — подчеркнул президент Соединенных Штатов.

В том же заявлении Байден подтвердил атаки на хуситов. Он подчеркнул, что эти удары являются ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет.

Ранее этой ночью телеканал Al Arabiya сообщил, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. Отмечается, что удары совершены в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

До этого СМИ сообщали о намерении США и Великобритании атаковать хуситов в Йемене. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел совещание в кабинете министров и уведомил о возможном военном ударе.

До этого, 10 января, сообщалось, что йеменские хуситы в Красном море нанесли удар с помощью ракет и беспилотников по американскому кораблю, поддерживающему Израиль, вынудив военно-морские силы (ВМС) США и Великобритании сбивать снаряды в крупном военно-морском бою. Отмечалось, что инцидент произошел у йеменских портовых городов Ходейда и Моха. Капитанам судов в этом районе порекомендовали сообщать о любой подозрительной деятельности.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.