ВМС Британии сообщили о возможном взрыве в Красном море

В Красном море со стороны Йемена отмечен возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом 3 декабря сообщает Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об активности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая потенциальный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандеба, произошедший со стороны Йемена», — говорится в сообщении на сайте центра.

Специалисты порекомендовали судам, находящимся близко к месту предполагаемого взрыва, следовать отраслевым рекомендациям по барражирующим боеприпасам. Также рекомендуется проявлять осторожность и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO.

Ранее, 26 ноября, издание The Atlas News со ссылкой на информационно-аналитическую фирму Ambrey сообщало о захвате нефтяного танкера Central Park, связанного с Израилем, у побережья Йемена. В Ambrey заявили о приближении к танкеру «восьми человек на двух лодках в военной форме».

Компания также сообщила, что поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ранее угрожали атаковать танкер, если он не направится в порт Ходейда.