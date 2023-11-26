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СМИ сообщили о захвате у берегов Йемена связанного с Израилем танкера

The Atlas News: связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у берегов Йемена
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Фото: соцсетиtheatlasnews.co
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Связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park, принадлежащий компании Zodiac Maritime, захвачен у побережья Йемена в районе города Аден. Об этом 26 ноября пишет The Atlas News со ссылкой на информационно-аналитическую фирму Ambrey.

«На связанных с хуситами страницах в Telegram начали сообщать о захвате и нападении танкера у побережья Йемена. Позднее управление морских торговых операций Великобритании объявило о происходящем инциденте», — указывает издание.

В Ambrey заявили о приближении к танкеру «восьми человек на двух лодках в военной форме».

В сообщении компании также говорится, что поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ранее угрожали атаковать танкер, если он не направится в порт Ходейда.

Отмечается, что Военно-морские силы США вовлечены в ситуацию.

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Ранее, 19 ноября, стало известно, что йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader, предположив, что оно израильское. В тот же день член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад отметил, что хуситы, захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader, намерены общаться с экипажем по законам ислама.

24 ноября научный сотрудник Центра стратегических исследований Саны Мурад Арифи рассказал «Известиям», что хуситы способны создать угрозу судоходству в Красном море, но вступать в открытое противоборство с США пока не планируют. Например, они могут начать проверять на причастность к Израилю все торговые суда в районе.

Арифи заметил, что подобные действия стоит расценивать с точки зрения пропагандистских целей как помощь Палестине и ответ на войну в секторе Газа.

Новый виток палестино-израильского конфликта произошел 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Утром 24 ноября между ХАМАС и Израилем вступило в силу соглашение о временном прекращении огня для освобождения заложников.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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