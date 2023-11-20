Хуситы заявили о намерении общаться с экипажем захваченного судна по законам ислама

Йеменские повстанцы-хуситы, захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader, намерены общаться с экипажем по законам ислама. Об этом 19 ноября заявил «РИА Новости» член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад.

«Что касается экипажа, то с ним обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями. В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям», — приводит его слова агентство.

Ранее в этот день военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что военные операции йеменских повстанцев-хуситов угрожают только имеющим отношение к Израилю судам. При этом Сариа отверг обвинения в том, что «Ансар Аллах» представляет опасность для свободы морского судоходства.

Ранее 19 ноября он также пригрозил атаковать гражданские суда Израиля, которые окажутся в зоне досягаемости доступных средств поражения. Позднее стало известно, что йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader, предположив, что оно израильское.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили информацию, однако заявили, корабль «не является израильским и направлялся из Турции в Индию». Вместе с этим известно, что владелец судна — израильтянин.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

11 октября немецкая газета Bild предположила, что в палестино-израильский конфликт могут оказаться втянуты новые государства. Тогда журналисты издания отметили, что Израилю может грозить война сразу на пяти фронтах. В длительный конфликт на Ближнем Востоке могут быть вовлечены новые участники на стороне Палестины: Ливан, Сирия, Ирак и Йемен.

1 ноября йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Аллах» показали видео запуска ракет в сторону израильского государства.

Позднее, 5 ноября, сообщалось, что Израиль провел первое в истории «сражение в космосе», устранив выпущенную йеменскими повстанцами ракету за пределами атмосферы Земли. Также было отмечено, что этот случай стал первым применением противовоздушной системы Arrow по ее прямому назначению, то есть для уничтожения цели на высокой скорости и большой высоте.