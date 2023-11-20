Реклама
Прямой эфир
Мир
Погрануправление передало полиции шесть граждан с границы Финляндии и РФ
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек
Мир
Иран заявил о намерении подать иск в международный суд против Израиля
Общество
Путин заявил о преображении Чечни
Мир
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атаки ЦАХАЛ на больницу в Газе
Мир
В Латвии сообщили о строительстве охранных сооружений на границе с Россией
Общество
Путин назвал четкую работу транспортного комплекса важной для жизни людей
Мир
В МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества России и Аргентины
Политика
В Финляндии утверждают о безрезультатных переговорах с РФ по ситуации на границе
Мир
МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США
Политика
В Совфеде заявление Киева о нацменьшинствах назвали проявлением неонацизма
Мир
В МИД РФ заявили об эвакуации из Газы оставшихся россиян в ближайшие дни
Армия
Депутат Госдумы сообщил о возвращении 80 тел военных РФ в ходе обмена с Украиной
Сюжет:

Хуситы заявили о намерении общаться с экипажем захваченного судна по законам ислама

0
Фото: Commons.wikimedia.org/Garitzko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Йеменские повстанцы-хуситы, захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader, намерены общаться с экипажем по законам ислама. Об этом 19 ноября заявил «РИА Новости» член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад.

«Что касается экипажа, то с ним обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями. В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям», — приводит его слова агентство.

Ранее в этот день военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что военные операции йеменских повстанцев-хуситов угрожают только имеющим отношение к Израилю судам. При этом Сариа отверг обвинения в том, что «Ансар Аллах» представляет опасность для свободы морского судоходства.

Ракетный ход: нанесет ли Израиль ответные удары по Йемену
И как конфликт между ЦАХАЛ и ХАМАС постепенно разрастается

Ранее 19 ноября он также пригрозил атаковать гражданские суда Израиля, которые окажутся в зоне досягаемости доступных средств поражения. Позднее стало известно, что йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader, предположив, что оно израильское.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили информацию, однако заявили, корабль «не является израильским и направлялся из Турции в Индию». Вместе с этим известно, что владелец судна — израильтянин.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

11 октября немецкая газета Bild предположила, что в палестино-израильский конфликт могут оказаться втянуты новые государства. Тогда журналисты издания отметили, что Израилю может грозить война сразу на пяти фронтах. В длительный конфликт на Ближнем Востоке могут быть вовлечены новые участники на стороне Палестины: Ливан, Сирия, Ирак и Йемен.

1 ноября йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Аллах» показали видео запуска ракет в сторону израильского государства.

Позднее, 5 ноября, сообщалось, что Израиль провел первое в истории «сражение в космосе», устранив выпущенную йеменскими повстанцами ракету за пределами атмосферы Земли. Также было отмечено, что этот случай стал первым применением противовоздушной системы Arrow по ее прямому назначению, то есть для уничтожения цели на высокой скорости и большой высоте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023