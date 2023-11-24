Эксперт рассказал о возможностях йеменских хуситов перекрыть судоходство в Красном море

Хуситы способны создать угрозу судоходству в Красном море, но вступать в открытое противоборство с США пока не планируют, рассказал «Известиям» научный сотрудник Центра стратегических исследований Саны Мурад Арифи.

Например, они могут начать проверять на причастность к Израилю все торговые суда в районе, объяснил эксперт. Мурад Арифи считает, что поступающие от них угрозы — это часть информационной войны. А их военный потенциал нельзя даже сравнить с американским и израильским.

«Я полагаю, что они не будут создавать какую-либо запретную зону для судов в регионе. У них попросту не хватит для этого сил и средств. Но даже предположение о возможной угрозе уже заставляет некоторые корабли менять свой маршрут и идти в обход Африки», — добавил эксперт.

Он напомнил, что хуситы до сих пор не выдвинули условий по освобождению захваченного 19 ноября грузового судна Galaxy Leader.

«Подобные действия стоит расценивать с точки зрения пропагандистских целей: как помощь Палестине и ответ на войну в секторе Газа. На мой взгляд, хуситы могут отпустить корабль только в случае серьезного давления со стороны мирового сообщества на их посредников — Оман и Иран. Потому что впоследствии это серьезно может ударить по использованию торговыми судами Баб-эль-Мандебского пролива в частности и Красного моря в целом», — объяснил Мурад Арифи.

Судно Galaxy Leader было захвачено 19 ноября. Вооруженный десант высадился на его борт с вертолета Ми-171Е и быстроходных катеров. Практически сразу стало известно, что захватил судно хуситский спецназ. Судно отконвоировали в порт йеменский порт Ходейда и взяли под охрану, а экипаж оставили в заложниках.

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