Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу

Соглашение о временном прекращении огня в секторе Газа между движением ХАМАС и Израилем вступило в силу. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает Al Hadath в Telegram-канале.

Кроме того, в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) указали, что сигнал воздушной тревоги прозвучал недалеко от границы сектора Газа. Это произошло через четверть часа после начала перемирия.

23 ноября представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари сообщил, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС начнется в 07:00 (08:00 мск) 24 ноября. Первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 мск). Дипломат отметил, что списки всех мирных жителей, которые будут освобождены из Газы, согласованы.

В этот же день в ХАМАС выразили надежду, что четырехдневное перемирие в секторе Газа будет продлено. Член руководства движения Басем Наим отметил, что продление будет зависеть от возможности передачи других заложников.

22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

До этого, 20 ноября, министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.