В ХАМАС выразили надежду на продление перемирия в Газе

Палестинское движение ХАМАС надеется на продление гуманитарного перемирия в секторе Газа по истечении его срока, сообщил 23 ноября член руководства движения Басем Наим.

«Гуманитарное перемирие — это наша цель, и мы над этим работаем. Дай бог [оно будет продлено]», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что продление перемирия зависит от возможности передачи других заложников.

Ранее в этот день представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари сообщил, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС начнется в 07:00 (08:00 мск) в пятницу, 24 ноября. Первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 мск). Дипломат отметил, что списки всех мирных жителей, которые будут освобождены из Газы, согласованы.

Накануне, 22 ноября, правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен заложниками между сторонами палестино-израильского конфликта является «первой положительной новостью из Газы за долгое время».

До этого, 20 ноября, министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта более 14,8 тыс. человек погибли в секторе Газа, 6,1 тыс. из них — дети. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.