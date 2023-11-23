Число погибших в секторе Газа возросло почти до 15 тыс. человек

Число погибших в секторе Газа с начала обстрелов Израиля возросло до 14 854 человек, сообщил 23 ноября канал Al Jazeera со ссылкой на правительство палестинского анклава.

Среди них более 6150 жертв приходится на детей, уточняется в Telegram-канале издания.

По последним данным, с израильской стороны число погибших составляет около 1,4 тыс. человек.

Ранее в этот день представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари сообщил журналистам в Дохе, что перемирие в секторе Газа между Израилем и движением ХАМАС начнется в 7:00 (8:00 мск) в пятницу, 24 ноября.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала палестинские города на Западном берегу реки Иордан, а военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама», в свою очередь, нанесло ракетный удар по силам израильской армии в кибуце Холит.

Накануне глава ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел назвала сектор Газа самым опасным для детей местом в мире. По ее данным, на детей приходится 40% смертей на территории анклава. Еще свыше 1,2 тыс. детей в секторе Газа пропали без вести или же находятся под завалами разрушенных зданий, добавила Рассел.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.