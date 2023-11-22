Песков оценил соглашение между Израилем и ХАМАС

Обмен заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС — это первые положительные новости из сектора Газа за долгое время. Об этом 22 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это первые положительные новости из Газы за долгое время. Вы знаете, что Россия и, собственно, большинство стран призывали к перемирию, гуманитарным паузам, ибо только на базе таких пауз могут выстраиваться некие контуры по урегулированию этой проблемы», — сказал он в ходе брифинга.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней. Отмечается, что освобождение еще десяти людей даст дополнительный день затишья.

ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В обмен на 50 заложников Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил «Известиям», что обмен заложниками проводится с возможностью продления. Он подчеркнул, что главным критерием считаются дети до 19 лет и их матери — их как минимум 50.

При этом 20 ноября министр чрезвычайного правительства Израиля Бенни Ганц сообщил, что страна продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.