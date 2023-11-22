Советник премьера Израиля рассказал подробности сделки с ХАМАС по заложникам

Обмен заложниками между Израилем и ХАМАС будет проводиться в течение четырех дней с возможностью продления. Об этом 22 ноября сообщил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Связи ХАМАС с Москвой никак не повлияют на освобождение заложников с российским гражданством. Обмен будет проводиться в течение четырех дней с возможностью продления», — сообщил Гендельман «Известиям».

Он уточнил, что на данный момент нет никакой информации по поводу дополнительного гражданства у тех израильских заложников, которых будут освобождать. Гендельман не исключает, что среди людей которых планируют обменять, могут оказаться люди с двойным гражданством. Советник подчеркнул, что главным критерием в этом обмене считаются дети до 19 лет и их матери — их как минимум 50.

«Если у заложников есть дополнительное гражданство, мы об этом узнаем в процессе обмена», — отметил советник.

Он уточнил, что на сайте министерства юстиции опубликован общий список заключенных в израильских тюрьмах, там 300 человек. Из этого списка может быть выбрано какое-то число заключенных для освобождения.

Гендельман отметил, что критерий гражданства в этом случае отходит на второй план, так как сейчас речь идет именно о детях и их матерях.

«После многодневных переговоров мы объявляем с помощью и успехом Всемогущего Бога, что мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии (временном прекращении огня) сроком на четыре дня благодаря настойчивым и высоко ценимым усилиям Катара и Египта», — говорится в сообщении ХАМАС в Telegram-канале.

Там же уточняется, что в эти дни активизируется доставка грузовиков с гуманитарной, чрезвычайной, медицинской и топливной помощью во все районы сектора Газа.

Ранее в этот день министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключенных из 300 человек, которые могут подлежать освобождению в рамках соглашения по возврату заложников. По данным газеты The Times of Israel, в соответствии с соглашением Израиль освободит до 150 человек в обмен на 50 заложников в первые четыре дня, план по возвращению которых правительство страны одобрило 22 ноября.

21 ноября старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев сообщил, что Израиль сможет приступить к осуществлению сделки 23 ноября.

При этом 20 ноября министр чрезвычайного правительства страны Бенни Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.