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Минюст Израиля опубликовал список подлежащих освобождению заложников

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ahmad Hasaballah
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Министерство юстиции Израиля в среду, 22 ноября, опубликовало список палестинских заключенных, которые могут подлежать освобождению в рамках соглашения по возврату заложников.

«В соответствии с постановлением правительства составлен список заключенных, подлежащих освобождению. Информация верна на момент публикации и предоставлена правоохранительными органами», — отмечается в пресс-службе ведомства.

Указывается, что в опубликованном списке содержатся имена 300 палестинских заключенных.

По данным газеты The Times of Israel, в соответствии с соглашением Израиль освободит до 150 человек в обмен на 50 заложников в первые четыре дня. Кроме того, позже на тех же условиях будут освобождены еще заключенные из списка в 300 человек в случае, если будут освобождены другие заложники, добавляет издание.

«287 из 300 — заключенные мужского пола в возрасте 18 лет и моложе. Большинство из них были осуждены за массовые беспорядки и бросание камней. <…> Остальные 13 заключенных — взрослые женщины, большинство из которых были осуждены за попытку нанесения ножевых ранений», — отмечает The Times of Israel.

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Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней. Отмечается, что освобождение еще 10 похищенных даст еще один день затишья. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников.

До этого, 21 ноября, старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев сообщил, что в случае одобрения сделки с ХАМАС об освобождении пленных Израиль сможет приступить к ее осуществлению 23 ноября. На вопрос о возможном продлении периода прекращения огня в рамках сделки он подчеркнул, что Израиль может рассмотреть такой вариант.

20 ноября министр чрезвычайного правительства страны Бенни Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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