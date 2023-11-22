Израиль сообщил о возможном начале обмена заложниками с ХАМАС 23 ноября

В случае одобрения сделки с палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных Израиль сможет приступить к ее осуществлению 23 ноября. Об этом 21 ноября заявил старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

«Если <...> правительство <...> одобрит рамочную договоренность для освобождения заложников, затем наступит 24-часовой период, когда Верховный суд может заслушать петиции, при условии, что он отклонит петиции... это означает, что мы можем перейти к работе над осуществлением этой сделки в четверг», — отметил Регев в интервью телеканалу Sky News.

На вопрос о возможном продлении периода прекращения огня в рамках сделки он подчеркнул, что Израиль может рассмотреть такой вариант.

Ранее в этот день Нетаньяху сообщил, что Тель-Авиву предстоит принять тяжелое решение по сделке об освобождении заложников в секторе Газа. Израильский лидер также подчеркнул, что в планах Тель-Авива довести до конца военную операцию в секторе Газа даже после возможного временного прекращения огня, чтобы освободить часть заложников.

20 ноября министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

18 ноября Нетаньяху заявил, что на данный момент никаких договоренностей с ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа нет.

13 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.