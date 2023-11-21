Нетаньяху заявил о предстоящем тяжелом решении по освобождению заложников

Тель-Авиву предстоит принять тяжелое решение по сделке об освобождении заложников в секторе Газа. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Все представители служб безопасности полностью поддерживают это решение, опираясь на свои профессиональные оценки. Согласно этим оценкам, наши войска останутся в безопасности во время режима прекращения огня, а наши боевые возможности будут улучшены именно за эти дни тишины», — сказал он.

Израильский лидер также подчеркнул, что в планах Тель-Авива довести до конца военную операцию в секторе Газа даже после возможного временного прекращения огня, чтобы освободить часть заложников.

20 ноября министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

Ранее, 18 ноября, Нетаньяху заявил, что на данный момент никаких договоренностей с ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа нет.

За день до этого стало известно, что израильские власти отказались от участия в сделке по освобождению 50 пленных с территории сектора Газа. В то же время руководство Израиля сообщило, что не отказывается окончательно от соглашений подобного рода. В частности, оно готово обсуждать сделку по освобождению 70 заложников. Тогда же израильский посол в Москве Александр Бен Цви сообщил, что Израиль рассчитывает на освобождение всех заложников сразу, однако, по его словам, полный список удерживаемых в секторе Газа так и не был получен.

13 ноября, телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 14,1 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,8 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 33 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.