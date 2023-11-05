Число погибших в секторе Газа выросло до 9,7 тыс. человек

Количество погибших в секторе Газа с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта выросло до 9,7 тыс. человек. Об этом 5 ноября сообщило издание Al Jazeera со ссылкой на представителя минздрава анклава Ашрафа аль-Кидру.

Так, с 7 октября в секторе Газа погибло 9770 человек, в числе которых 4880 детей. Количество пострадавших, по последним данным, составляет более 26 тыс. человек.

С израильской стороны количество погибших составляет 1405 человек, еще 5600 пострадали.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по более чем 2,5 тыс. целей в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта. В армейской пресс-службе уточнили, что авиация поражает инфраструктуру, склады оружия, наблюдательные пункты и центры управления палестинского движения ХАМАС.

До этого, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газы.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.