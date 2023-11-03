В ЦАХАЛ допустили расширение операции к югу сектора Газа при необходимости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при необходимости может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газы. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявила «РИА Новости» представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова.

«Террористическая инфраструктура ХАМАС (ХАМАС признан в Израиле террористической организацией. — Ред.) находится не только на севере сектора Газа. Мы знаем об использовании гражданских объектов также и на юге. На данный момент мы сосредоточены на северной части сектора Газа, но, естественно, если нам понадобится атаковать и в других районах анклава, мы это сделаем», — заявила Уколова.

По словам представителя, ХАМАС «сильный противник», однако сухопутные части армии обороны Израиля постепенно продвигаются вглубь анклава.

Ранее, 2 ноября, начальник генерального штаба армии Герци Халеви сообщил, что израильские силы окружают Газу с ряда направлений. Перед этим видео боев израильских сил с боевиками ХАМАС в предместьях Газы показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Днем ранее глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил о твердом намерении страны победить палестинское движение ХАМАС. По его словам, его участники в секторе Газа могут или сдаться без предварительных условий, или умереть.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, количество жертв в палестинском анклаве выросло до 9061, в их числе 3760 детей и 2326 женщин.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.