Министр обороны Израиля заявил о твердом намерении победить ХАМАС

Участники палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа могут или сдаться без предварительных условий, или умереть. Об этом заявил 1 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант во ходе брифинга.

«Мы твердо намерены победить. У врага есть только два варианта: или умереть, или сдаться. Третьего варианта нет», ― приводит слова Галанта новостное агентство AFP.

Ранее в этот день израильская армия сообщала, что танк ЦАХАЛ нанес удар по ячейке ХАМАС в ответ на попытку запуска противотанковых ракет из Ливана по израильской территории в районе Зарита. В свою очередь, в ХАМАС заявили об обстреле ракетой кибуц «Нирим» и минометной атаке сил, проникающих в район Петушиной горы.

Накануне ЦАХАЛ сообщила, что со стороны Ливана в сторону позиций Армии обороны Израиля были выпущены две противотанковые ракеты. Также отмечалось, что в Метуле на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги. Она была вызвана двумя запусками ракет со стороны, однако оба оказались неудачными и не пересекли границу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.