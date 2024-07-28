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Почти треть частных домов в России строят из кирпича

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Фото: РИА Новости
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В городах-миллионниках России 32% выставленных на продажу частных домов построено с использованием кирпича, причем лишь 64% из них на землях под индивидуальное жилищное строительство, рассказали «Известиям» в федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».

«На фоне доступности ипотеки для строительства и покупки дома спрос на частные дома для круглогодичного проживания в России резко вырос, их стали рассматривать как альтернативу более дорогому городскому жилью, причем не только на землях, предусмотренных для индивидуального жилищного строительства, но и в дачных обществах. Поэтому на рынке стал расти объем предложения капитальных каменных загородных домов», — рассказал директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

По его словам, более половины россиян, мечтающих о собственном частном доме, делают выбор в пользу каменных домов, поскольку они ассоциируются с безопасностью, высокой степенью защиты от пожара и минимальными эксплуатационными затратами в будущем.

По подсчетам экспертов «Винзер», самая большая доля кирпичных домов, выставленных на продажу среди городов-миллионников, — в Ростове-на-Дону — 83%, при этом только 57% из них построены на землях ИЖС, на втором месте Казань — 71%, из которых 64% расположены на землях ИЖС, на третьем Краснодар — 55%, но при этом 87% из них возведены на землях ИЖС. Также в десятке лидеров по доле кирпичных домов в продаже: Воронеж (46%), Омск и Волгоград (42%), Самара (36%), Нижний Новгород (31%), Москва и Московская область (27%) и Челябинск (23%).

«Если еще несколько лет назад на дачных землях строили деревянные и каркасные дома, то сейчас, в том числе на фоне программы догазификации территорий садовых обществ, всё чаще выбор делается в сторону капитальных каменных домов. С учетом выросших ипотечных ставок на городское жилье тренд на активное частное строительство домов для круглогодичного проживания в России будет только набирать обороты. Единственный сдерживающий фактор — это дефицит строительных бригад», — подытожил Жалнин.

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Ранее, 26 июля, стало известно, что в течение года на первичном рынке недвижимости Москвы наиболее активно выводились проекты премиального класса — с максимальным значением прироста в 29% за 12 месяцев. Как следует из данных компании OPENCITY, с которыми ознакомились «Известия», премиальная ниша, почти в четыре раза меньшая по числу объектов в экспозиции, оказалась наиболее динамичной в пополнении предложения.

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