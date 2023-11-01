ЦАХАЛ сообщила о танковом ударе по отряду ХАМАС

Танк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанес удар по ячейке радикального движения ХАМАС в ответ на попытку запуска противотанковых ракет. Об этом в среду, 1 ноября, сообщила ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«Террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты из Ливана по израильской территории в районе Зарита. Танк ЦАХАЛ нанес удар по ячейке», — написано в сообщении.

Помимо этого, военнослужащие сообщили об открытии огня со стороны Ливана по израильской территории в районе Ифты. В направлении источника стрельбы выпущен ответный огонь.

Тем временем ХАМАС сообщает, что ракетами «Ясин-105» уничтожены четыре израильские машины, помимо этого, подавлен отряд, дислоцированный в одном из зданий в Бейт-Хануне. Бригады Кассама также обстреливают ракетой кибуц «Нирим» и минометами отбивают силы, проникающие в район Петушиной горы.

Ранее в этот день силы ЦАХАЛ сообщили о перехвате воздушной цели в районе Красного моря. Там уточнили, что угрозы населению или пересечения израильской территории не было.

Накануне ЦАХАЛ сообщила, что со стороны Ливана в сторону позиций Армии обороны Израиля были выпущены две противотанковые ракеты. Также отмечалось, что в Метуле на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги. Она была вызвана двумя запусками ракет со стороны, однако оба оказались неудачными и не пересекли границу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.