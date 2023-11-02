«Известия» показали кадры боев в предместьях Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои с радикальным движением ХАМАС в предместьях Газы. Видео столкновений показал 2 ноября корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

По его словам, ЦАХАЛ прорвала первую линию обороны Газы, после чего столкнулась с ожесточенным сопротивлением боевиков. Они используют разветвленную сеть подземных туннелей и обстреливают позиции израильтян как из оружия советского образца, так и из новой техники.

Рядом с сектором Газа находится кибуц Кисуфим, где раньше располагался пограничный переход. В поселке остался местный житель по имени Шай, который охраняет порядок в населенном пункте.

«Я не думаю, что здесь будет перемирие в краткосрочной перспективе. Сейчас они показали свое настоящее лицо, и, когда ты сталкиваешься с этой горькой правдой, тебе нужно поверить в это. Они не террористы, они дикари», — сказал он.

В сторону кибуца продолжают летать мины и ракеты со стороны ХАМАС, и предупредить о них с помощью воздушной тревоги нет возможности. Также бои идут в непосредственной близости от Кисуфима.

Ранее, 2 ноября, ЦАХАЛ сообщила о столкновении с несколькими террористическими ячейками на севере сектора Газа. В ходе боевых действий были убиты десятки террористов. Военнослужащие также нанесли удар по отряду, который планировал осуществить пуск противотанковых ракет в сторону израильтян.

Накануне, 1 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о твердом намерении страны победить палестинское движение ХАМАС. По его словам, его участники в секторе Газа могут или сдаться без предварительных условий, или умереть.

В тот день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина заявил, что страна начала третий этап войны с ХАМАС. В свою очередь пресс-служба армии страны сообщила о продолжении расширения наземных операций в секторе Газа.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.