ЦАХАЛ заявила о продолжении уничтожения целей на территории сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает уничтожать цели на территории сектора Газа, убиты «десятки террористов». Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«Войска ЦАХАЛ продолжают наносить удары по террористам и уничтожать террористическую инфраструктуру по всему сектору Газа. Войска ЦАХАЛ столкнулись с несколькими террористическими ячейками на севере сектора Газа, в ходе боевых действий были убиты десятки террористов», — сказано в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

В пресс-службе армии уточнили, что военнослужащие нанесли также удар по «отряду террористов», планировавших осуществить пуск противотанковых ракет в их сторону.

Накануне, 1 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о твердом намерении страны победить палестинское движение ХАМАС. По его словам, его участники в секторе Газа могут или сдаться без предварительных условий, или умереть.

В тот день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина заявил, что страна начала третий этап войны с ХАМАС. В свою очередь, пресс-служба армии страны сообщила о продолжении расширения наземных операций в секторе Газа.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.