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Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС

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Фото: Global Look Press/Amos Ben Gershom/Israel Gpo
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Израиль начал третий этап войны с палестинским движением ХАМАС. Об этом в понедельник, 30 октября, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина.

«Мы в гуще войны. Мы поставили перед собой четкую цель уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это систематически. Первый блокирующий этап завершен. Второй этап — удары по ним с воздуха — продолжается всё время. Третий этап — Армия обороны Израиля расширила свое наземное вторжение в сектор Газа», — приводятся его слова на сайте израильского МИДа.

Также он вновь обратился к ливанской группировке «Хезболла», заявив, что Израиль сейчас работает над усилением северной границы, и предупредив, что организация совершит ошибку всей своей жизни, если решит полностью вмешаться в конфликт.

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Ранее в этот день Биньямин Нетаньяху озвучил позицию Израиля по вопросу прекращения огня с ХАМАС. От заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня с движением ХАМАС, так как это будет означать, что страна сдалась перед «терроризмом и варварством».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадало свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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