Число пострадавших в Израиле с начала конфликта достигло 5,4 тыс.

По меньшей мере 5431 раненый эвакуирован в больницы Израиля с начала обострения ближневосточного кризиса. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщило министерство здравоохранения страны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, из указанного числа более 300 человек находятся в тяжелом состоянии, а порядка 800 израильтян получили ранения средней тяжести.

Кроме того, минздрав сообщает о 302 госпитализированных раненых по состоянию на 17:00 воскресенья, из которых 43 относятся к категории тяжелораненых. Тем временем число погибших в Израиле превышает 1,4 тыс.

До этого сообщалось о 5007 пострадавших израильтянах.

Между тем, по данным министерства здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Новый виток палестино-израильского конфликта произошел 7 октября, когда палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.