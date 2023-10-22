Число погибших в секторе Газе во время эскалации достигло 4651

С момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек. Об этом 22 октября сообщило министерство здравоохранения Палестины.

«Общее число жертв в Газе достигло 4651 человека, в том числе 1873 ребенка, 1023 женщины и 187 пожилых людей», — сообщило ведомство в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Также 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

До этого сообщалось о 4385 погибших палестинцах и около 13,5 тыс. раненых.

Со стороны Израиля, по последним данным, пострадали 5007 человек, число жертв превышает 1,4 тыс.

Новый виток палестино-израильского конфликта произошел 7 октября, когда палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.