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ЦАХАЛ сообщила о расширении наземных операций в секторе Газа

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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
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ЦАХАЛ продолжает существенно расширять наземные операции в секторе Газа, сообщили 1 ноября в Telegram-канале Армии Израиля.

Как отмечается, на севере сектора Газа в ночь на 1 ноября произошли масштабные бои.

Силы Израиля с 7 октября задержали на Западном берегу реки Иордан 1180 палестинцев, в том числе 740 активистов палестинского движения ХАМАС.

Кроме того, в ходе рейдов на Западном берегу ЦАХАЛ задержала 46 разыскиваемых лиц, из которых 30 — активисты ХАМАС.

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Ранее, 27 октября, ЦАХАЛ объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Отмечалось, что военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру.

Как сообщил «Известиям» директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов, есть сомнения, что Израиль перешел к полноценной наземной операции в секторе Газа. Он считает, что на этой операции завязана целая комбинация событий.

Другой военный эксперт, Василий Дандыкин, заявил, что наземная операция Израиля в секторе Газа может закончиться нескоро, так как у страны могут возникнуть проблемы на северном направлении, где находится ливанская группировка «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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