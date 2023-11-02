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Число погибших в секторе Газа превысило 9 тыс. человек

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Фото: TASS/dpa/Abed Rahim Khatib
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Число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта превысило 9 тыс. человек. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщил Al Jazeera в своем Telegram-канале со ссылкой на представителя минздрава анклава.

«Число жертв возросло до 9061», — сказано в сообщении.

Как отмечается, в их числе 3760 детей и 2326 женщин.

Число раненых достигло 32 тыс. человек.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

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Ранее, 31 октября, Al Jazeera со ссылкой на МВД Палестины сообщил, что более 100 человек погибло и около 300 ранены в связи с ударом ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа.

Представитель армии Израиля Джонатан Конрикус подтвердил атаку. По его словам, это было необходимо, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Телеканал CNN заявил со ссылкой на израильских военных, что тот был ликвидирован. При этом ХАМАС опроверг утверждения ЦАХАЛ относительно присутствия одного из его лидеров в лагере.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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