СМИ сообщили о гибели более 100 человек при ударе по лагерю беженцев в Газе

Более 100 человек погибло и около 300 получили ранения в результате израильского удара по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа, сообщил 31 октября катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на МВД Палестины.

В ходе трансляции журналист с места удара привел данные, что лагерь был взорван шестью бомбами, каждая весом по 1 т. Удар полностью разрушил жилой квартал в центре лагеря. В МВД уточнили, что число жертв и раненых может увеличиться.

Как следует из трансляции, на месте взрывов образовалась воронка гигантских размеров. Люди пытаются разобрать завалы, чтобы спасти раненых.

В интервью телеканалу представитель министерства здравоохранения сектора Газа назвал ситуацию крайне катастрофической, отметив, что наибольшее количество пострадавших — дети и женщины.

Представитель палестинского минздрава Ашраф аль-Кудра в эфире телеканала Al Hadath сообщил, что число погибших уже превысило 100 человек и продолжает увеличиваться.

Взрыв произошел около так называемой индонезийской больницы в секторе Газа. Лечебное учреждение было открыто в 2016 году представителем Индонезии.

Ранее во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ведет бои с радикальным палестинским движением ХАМАС в глубине сектора Газа. Войска ликвидировали десятки террористов, уничтожили противотанковые расчеты и противотанковые пусковые позиции, наблюдательные пункты.

30 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина заявил, что страна начала третий этап войны с палестинским движением ХАМАС. По его словам, Израиль не согласится на прекращение огня, так как это будет означать, что страна сдалась перед «терроризмом и варварством».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.